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    У «Амура» нет шансов, команда продолжит проигрывать

    «Спартак» — «Амур». Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккей, КХЛ, 20 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Амур»
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    Павел Порядин — нападающий «Спартака»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Амур». Игра пройдет 20 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Ноября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 2-е место в таблице Запада с 39-ю баллами. «Спартак» отстает от 1-й позиции на 11 баллов, имея 2 игры в запасе — вся борьба еще впереди.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Адмирал» со счетом 6:1, а до этого «Спартак» одержал уверенную победу над «Северсталью» (4:1).

    Спартак — Амур: коэффициенты букмекеров

    В последних 8-и матчах у «красно-белых» только 1 поражение от «Локомотива» (0:2) и 7 побед. За этот период «Спартак» также обыгрывал «Куньлунь» (5:1), ЦСКА (2:1) и «Сочи» (3:1).

    Не сыграет: Андрей Миронов (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Спартак» наладил свою игру и сейчас выглядит очень серьезно. Команда ведет борьбу со СКА за 2-ю строчку и пока имеет преимущество, но все можно измениться.

    В «Спартаке» наладили игру в обороне, команда стала намного меньше пропускать — 6 пропущенных за 5 последних матчей. Даже ЦСКА не смог забросить больше одной шайбы «красно-белым».

    «Спартак» действительно очень мощная команда, которая будет претендовать на высокие места по итогам сезона, но иногда нападение «красно-белых» проваливается, этот момент нужно учитывать.

    «Амур»

    Турнирное положение: Команда занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе после 27-и встреч. «Амур» уже отстает от зоны плей-офф на 11 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече хабаровчане проиграли СКА со счетом 3:6, а до этого «Амур» проигралу «Трактору» (3:4), хотя имела возможности набрать очки.

    У «Амура» уже 13 поражений подряд, команда все никак не может выбраться из этой огромной ямы. До «Трактора» хабаровчане также уступили «Автомобилисту» (2:3) и «Металлургу Мг» (1:2 ОТ).

    Не сыграют: Игорь Бобков, Дмитрий Шевченко и Девин Броссо (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: «Амур» полностью развален, у команды действительно не много шансов на борьбу за плей-офф, ведь они элементарно не могут победить, но руководство клуба уже пытается менять ситуацию.

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    В «Амуре» растогли Александра Хохлачева и обменяли Яна Дрозга на голкипера Джурусика. Пока неизвестно пойдет ли хабаровчанам это на пользу, но изменения необходимы.

    Перед началом сезона казалось, что «Амур» точно будет в плей-офф, но что-то пошло не так. В клубе необходимо менять тренерский штаб, но пока этого не происходит, игру нужно менять координально.

    Статистика для ставок

    • У «Амура» продолжается серия поражений, которая насчитывает 13 матчей подряд.

    • В последних 8-и встречах «Спартак» выиграл 7 раз

    • «Спартак» непременно обыгрывал «Амур» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 5.00, а победа «Амура» — в 7.20.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Спартак» очень здорово играет в атаке в последнее время. Прогнозируем убедительную победу «красно-белых».

    Ставка: Победа «Спартака» с форой (-2) за 2.03.

    Прогноз: «Спартак» должен забросить довольно много голов, «Амур» полностью развален.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 3.5 больше за 1.82.

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    «Спартак» — «Амур»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на хоккей. У «Амура» нет шансов, команда продолжит проигрывать
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