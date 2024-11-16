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    «Автомобилист» выиграл у «Адмирала» и продлил победную серию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Адмирал
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Семен Кизимов
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    Семен Кизимов

    Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1:0 в пользу «Автомобилиста».

    Автором единственной заброшенной шайбы стал Семен Кизимов. Нападающий хозяев отличился в середине второго периода.

    «Автомобилист» выиграл седьмой матч подряд.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции — 36 очков. «Адмирал» находится на пятой строчке — 29 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Кизимов — 3 (бол., Да Коста, Бывальцев), 31:36 — 1:0Вратари: Галкин — Мишуров (59:18)Штраф: 4 — 6Броски: 33 (13+10+10) — 24 (8+8+8)
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