«Лада» объявила об уходе Браташа

Олег Браташ Фото: globallookpress.com
Соглашение о сотрудничестве с 58-летним специалистом прекращено по обоюдному согласию сторон.
«Хоккейный клуб "Лада" искренне благодарит Олега Владимировича Браташа за проделанную работу, незабываемые эмоции от побед после возвращения команды в КХЛ и желает ему успехов в дальнейшем тренерской карьере», — сказано в сообщении клуба.
В ближайшем матче с «Металлургом» исполнять обязанности главного тренера будет Павел Зубов.
Тольяттинская команда занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 23 очками в активе.