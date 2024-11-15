«Лада» объявила об уходе Браташа

Главный тренерпокинул свой пост.

Соглашение о сотрудничестве с 58-летним специалистом прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Хоккейный клуб "Лада" искренне благодарит Олега Владимировича Браташа за проделанную работу, незабываемые эмоции от побед после возвращения команды в КХЛ и желает ему успехов в дальнейшем тренерской карьере», — сказано в сообщении клуба.

В ближайшем матче с «Металлургом» исполнять обязанности главного тренера будет Павел Зубов.

Тольяттинская команда занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 23 очками в активе.