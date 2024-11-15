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    «Лада» объявила об уходе Браташа

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ покинул свой пост.

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    Соглашение о сотрудничестве с 58-летним специалистом прекращено по обоюдному согласию сторон.

    «Хоккейный клуб "Лада" искренне благодарит Олега Владимировича Браташа за проделанную работу, незабываемые эмоции от побед после возвращения команды в КХЛ и желает ему успехов в дальнейшем тренерской карьере», — сказано в сообщении клуба.

    В ближайшем матче с «Металлургом» исполнять обязанности главного тренера будет Павел Зубов.

    Тольяттинская команда занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 23 очками в активе.

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