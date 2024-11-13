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    «Трактор» разгромил «Металлург» в КХЛ

    «Металлург» — «Трактор»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях переиграл «Металлург» со счетом 4:0.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    Две шайбы в этой игре забросил Андрей Светлаков. Еще по голу на счету Александра Шарова и Виталия Кравцова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Шаров — 5 (Жарков, Котляревский), 4:52 — 0:1. Кравцов — 8 (бол., Кэмпфер, Ткачев), 33:58 — 0:2. Светлаков — 7 (бол., Дер-Аргучинцев, Телегин), 35:10 — 0:3. Светлаков — 8 (Кравцов, Телегин), 43:55 — 0:4Вратари: Набоков (44:25 — 44:51, 44:59 — 45:39) — ФукалеШтраф: 14 — 14Броски: 26 (9+10+7) — 35 (14+8+13)

    «Трактор» с 39 баллами лидирует в таблице Восточной конференции. У «Металлурга» 26 очков и шестое место.

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