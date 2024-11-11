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    Заварухин о победе «Автомобилиста»: Команда стояла друг за друга

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Адмирал
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:3 Б).

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    «Поздравляю команду, поздравляю болельщиков, которых здесь сегодня было много. В начале был хороший хоккей с нашей стороны, много моментов создавали, хорошо играл вратарь соперника. Пропустили после недоработки в зоне обороны, но команда стала злее после пропущенных голов, сравняли счёт.

    В третьем периоде не разобрались при выходе из зоны, но опять же сравняли счёт. На буллитах Вовка Галкин здорово вышел, отыграл, хорошие буллиты мы забили. Команда стояла друг за друга, много было борьбы и стычек, приятно было находиться на лавке», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Автомобилист» располагается на 2-й позиции Востока с 34 очками в активе. В следующем поединке команда вновь встретится с «Адмиралом» 16-го ноября.

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