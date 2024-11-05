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    Константин Тюкавин«Динамо» — «Локомотив». Онлайн
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    Быков о давлении на Овечкина: Мы говорим не о 15-летнем мальчике

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину не мешает давление в связи с погоней за рекордом Уэйна Гретцки.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Команда нашла определенный баланс, чтобы показывать игру, которая дает результат и приносит самим хоккеистам удовольствие. Плюс мотивация как у всего коллектива, так и у Александра, в частности.

    У таких клубов хорошие скауты и источники информации, поэтому удалось найти Протаса. Они выявляют необходимые для них качества, в данном случае нашли подходящего хоккеиста под Овечкина. Это взаимная польза — как для молодого игрока, так и для опытного.

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    • Что касается давления на Александра мы говорим не о 15-летнем мальчике, которому все это могло бы вскружить голову. Не думаю, что вся эта ситуация каким-то образом мешает Овечкина. Хоккеисты такого уровня и опыта сконцентрированы на своей игре, прежде всего», — сказал Быков изданию ВсеПроСпорт.

    В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 11 матчей, забросил 7 шайб и сделал столько же голевых передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионата НХЛ российскому нападающему не хватает 34 шайбы.

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