Быков о давлении на Овечкина: Мы говорим не о 15-летнем мальчике

Бывший главный тренер сборной Россиисчитает, что нападающемуне мешает давление в связи с погоней за рекордом

«Команда нашла определенный баланс, чтобы показывать игру, которая дает результат и приносит самим хоккеистам удовольствие. Плюс мотивация как у всего коллектива, так и у Александра, в частности.

У таких клубов хорошие скауты и источники информации, поэтому удалось найти Протаса. Они выявляют необходимые для них качества, в данном случае нашли подходящего хоккеиста под Овечкина. Это взаимная польза — как для молодого игрока, так и для опытного.

Что касается давления на Александра мы говорим не о 15-летнем мальчике, которому все это могло бы вскружить голову. Не думаю, что вся эта ситуация каким-то образом мешает Овечкина. Хоккеисты такого уровня и опыта сконцентрированы на своей игре, прежде всего», — сказал Быков изданию ВсеПроСпорт.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 11 матчей, забросил 7 шайб и сделал столько же голевых передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионата НХЛ российскому нападающему не хватает 34 шайбы.