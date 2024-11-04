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    НХЛ. «Рейнджерс» победил «Айлендерс», «Виннипег» одолел «Тампу», «Миннесота» — «Торонто»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 ноября

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:2

    У хозяев две шайбы забросил Артемий Панарин.

    Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 35 сейвов, его соотечественник и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин тоже отразил 35 бросков.

    «Рейнджерс» набрали 17 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 10 очками — на 13-й строчке.

    НХЛ
    «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
    Голы: Крайдер — 7 (мен., Зибанежад), 3:44 — 1:0. Трочек — 3 (Смит), 21:21 — 2:0. Сизикас — 1 (Энгвалль, Хольмстрем), 24:38 — 2:1. Панарин — 8 (бол., Зибанежад, Фокс), 31:04 — 3:1. Нельсон — 5 (Палмиери, Ли), 39:52 — 3:2. Эдстрем — 1 (Шнайдер, Джонс), 45:18 — 4:2. Панарин — 9 (п.в., Труба, Зибанежад), 56:37 — 5:2Вратари: Шестеркин — СорокинШтраф: 10 — 6Броски: 40 (11+16+13) — 37 (10+18+9)

    «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:2

    «Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 7:4

    У «Лайтнинг» 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров.

    После этого матча «Виннипег» с 22 очками занимает первое место в Западной конференции, «Тампа» с 14 очками — на шестой строчке «Востока».

    НХЛ
    «Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)
    Голы: Хагель — 7, 6:49 — 0:1. Пойнт — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 8:02 — 0:2. Наместников — 3 (Моррисси), 12:23 — 1:2. Стэнли — 1 (Элерс), 25:49 — 2:2. Шайфли — 7 (Виларди), 27:36 — 3:2. Чаффи — 4 (Гюнцель, Пол), 28:39 — 3:3. Иафалло — 1 (бол., Нидеррайтер, Перфетти), 44:03 — 4:3. Кучеров — 10, 46:51 — 4:4. Самберг — 3 (Коннор, Демело), 47:38 — 5:4. Элерс — 8 (п.в., Шайфли, Наместников), 57:15 — 6:4. Перфетти — 4 (п.в., Моррисси), 59:23 — 7:4Вратари: Хеллибак — ЙоханссонШтраф: 19 — 31Броски: 34 (11+11+12) — 30 (9+5+16)

    «Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 7:4

    «Бостон» — «Сиэтл» — 2:0

    «Бостон» с 13 очками занимает восьмое место в Восточной конференции. «Сиэтл» с 11 очками — на 12-й строчке «Запада».

    НХЛ
    «Бостон» — «Сиэтл» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Бразо — 4 (Задоров, Макэвой), 3:23 — 1:0. Койл — 2 (бол., Маршан, Э. Линдхольм), 9:57 — 2:0Вратари: Суэймен — Даккорд (56:26 — 57:06, 57:11)Штраф: 11 — 15Броски: 33 (15+15+3) — 23 (3+7+13)

    «Бостон» — «Сиэтл» — 2:0

    «Каролина» — «Вашингтон» — 4:2

    В составе «Кэпиталз» голы на счету Александра Овечкина и Брэндона Духайма. У «Харрикейнз» дубль оформил Дмитрий Орлов.

    После этого матча «Вашингтон» и «Каролина» набрали по 16 очков и расположились на четвертом и третьем местах в Восточной конференции соответственно.

    НХЛ
    «Каролина» — «Вашингтон» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Орлов — 2 (Нечас), 14:01 — 1:0. Овечкин — 7 (бол., Карлсон, Строум), 19:16 — 1:1. Духайм — 2 (Дауд), 19:49 — 1:2. Нечас — 6 (Робинсон, Котканиеми), 22:29 — 2:2. Орлов — 3 (Нечас, Чатфилд), 25:26 — 3:2. Свечников — 5 (п.в.), 59:51 — 4:2Вратари: Кочетков — Линдгрен (58:32 — 59:51)Штраф: 8 — 6Броски: 45 (13+18+14) — 21 (10+5+6)

    «Каролина» — «Вашингтон» — 4:2

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Миннесота» — «Торонто» — 2:1 ОТ

    После этого матча «Миннесота» с 18 очками занимает второе место в Западной конференции.

    «Торонто» с 14 очками — на седьмой строчке «Востока».

    НХЛ
    «Миннесота» — «Торонто» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Хартман — 3 (Годро, Сперджен), 10:19 — 1:0. Нюландер — 9 (бол., Мэттьюс, Марнер), 19:08 — 1:1. Болди — 6 (Росси, Сперджен), 62:14 — 2:1Вратари: Густавссон — СтоларзШтраф: 6 — 8Броски: 33 (11+10+11+1) — 28 (12+11+5+0)

    «Миннесота» — «Торонто» — 2:1 ОТ

    «Анахайм» — «Чикаго» — 2:4

    «Чикаго» с 11 очками занимает 12-е место в Западной конференции. «Анахайм» с 10 очками — на 13-й строчке.

    НХЛ
    «Анахайм» — «Чикаго» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
    Голы: Филлипс — 1 (Бедард, Холл), 12:57 — 0:1. Терявяйнен — 4 (бол., Холл, Власик), 16:44 — 0:2. Джонс — 2 (бол., Бедард, Райхель), 38:05 — 0:3. Макгинн — 2 (Джонстон), 50:16 — 1:3. Донато — 7 (Бедард, Курашев), 57:43 — 1:4. Мактавиш — 1 (бол., Терри, Строум), 59:56 — 2:4Вратари: Достал (58:28 — 59:56) — СодерблумШтраф: 9 — 25Броски: 39 (14+8+17) — 28 (11+9+8)

    «Анахайм» — «Чикаго» — 2:4

    «Калгари» — «Эдмонтон» — 2:4

    «Эдмонтон» с 13 очками занимает седьмое место в Западной конференции. «Калгари» с 13 очками — на девятой строчке.

    НХЛ
    «Калгари» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
    Голы: Драйзайтль — 9 (Подколзин), 0:20 — 0:1. Дж. Скиннер — 3 (Хаймэн), 8:12 — 0:2. Манта — 4 (бол., Бэрри, Баклунд), 24:33 — 1:2. Шарангович — 1 (Бол), 44:28 — 2:2. Хаймэн — 2 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 50:10 — 2:3. Янмарк — 1 (п.в., Драйзайтль, Нерс), 59:57 — 2:4Вратари: Владарж (58:18 — 59:57) — С. СкиннерШтраф: 8 — 6Броски: 30 (8+10+12) — 31 (10+11+10)

    «Калгари» — «Эдмонтон» — 2:4

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