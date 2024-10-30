НХЛ. «Вашингтон» победил «Рейнджерс», «Питтсбург» уступил «Миннесоте», «Монреаль» — «Сиэтлу»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Айлендерс» — «Анахайм» — 1:3
Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 19 бросков.
«Анахайм» поднялся на 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 9 очками в 9 матчах. «Айлендерс» идут на 14-й строчке «Востока» с 8 очками в 9 играх.
НХЛ
«Айлендерс» — «Анахайм» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Карлссон — 4 (бол., Ватрано, Мактавиш), 14:05 — 0:1. Терри — 5 (бол., Мактавиш, Зеллвегер), 34:07 — 0:2. Барзал — 2 (бол., Хорват, Добсон), 45:31 — 1:2. Ватрано — 1 (п.в., Киллорн), 59:00 — 1:3Вратари: Сорокин (58:05 — 59:00) — ДосталШтраф: 6 — 8Броски: 41 (13+10+18) — 22 (9+7+6)
«Айлендерс» — «Анахайм» — 1:3
«Бостон» — «Филадельфия» — 0:2
«Бостон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 10 матчах.
«Филадельфия» идет на 15-й строчке с 7 очками в 10 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Филадельфия» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Форстер — 2 (Андре, Фрост), 25:32 — 0:1. Фараби — 2 (п.в.), 59:36 — 0:2Вратари: Корписало (58:00 — 59:36) — ЭрссонШтраф: 6 — 10Броски: 23 (11+9+3) — 19 (7+6+6)
«Бостон» — «Филадельфия» — 0:2
«Монреаль» — «Сиэтл» — 2:8
«Сиэтл» поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 11 очками в 10 матчах.
«Монреаль» идет на 13-й строчке «Востока» с 9 очками в 10 играх.
НХЛ
«Монреаль» — «Сиэтл» — 2:8 (1:4, 0:2, 1:2)
Голы: Олексяк — 1 (Бураковски, Стивенсон), 0:25 — 0:1. Эванс — 3 (Эберле, Маккэн), 3:49 — 0:2. Шварц — 2 (бол., Стивенсон, Монтур), 7:27 — 0:3. Бьоркстранд — 3 (Шварц), 10:33 — 0:4. Кофилд — 9 (Слафковски, Мэйлу), 16:11 — 1:4. Монтур — 2 (бол., Бьоркстранд, Стивенсон), 21:32 — 1:5. Монтур — 3 (Олексяк, Шварц), 28:44 — 1:6. Монтур — 4 (бол., Маккэн, Стивенсон), 54:12 — 1:7. Толванен — 3 (Махура, Бенайерс), 55:14 — 1:8. Андерсон — 1 (Мэтисон, Штрабл), 55:28 — 2:8Вратари: Монтембо (Примо, 21:32) — ДаккордШтраф: 26 — 12Броски: 30 (15+7+8) — 23 (9+8+6)
«Монреаль» — «Сиэтл» — 2:8
«Оттава» — «Сент-Луис» — 8:1
НХЛ
«Оттава» — «Сент-Луис» — 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)
Голы: Норрис — 4 (Жиру, Батерсон), 1:04 — 1:0. Грегор — 2 (Амадио, Остапчук), 4:44 — 2:0. Штюцле — 4, 15:04 — 3:0. Ткачак — 5 (бол., Батерсон, Штюцле), 28:55 — 4:0. Ткачак — 6 (бол., Сандерсон, Штюцле), 31:08 — 5:0. Годетт — 3 (Казинс), 31:50 — 6:0. Штюцле — 5 (Шабо, Жиру), 47:31 — 7:0. Холлоуэй — 4 (бол., Тексье, Броберг), 49:04 — 7:1. Годетт — 4, 55:27 — 8:1Вратари: Ульмарк — Хофер (Биннингтон, 31:08)Штраф: 12 — 10Броски: 35 (16+10+9) — 27 (8+6+13)
«Оттава» — «Сент-Луис» — 8:1
Прогнозы и ставки на НХЛ
«Питтсбург» — «Миннесота» — 3:5
«Миннесота» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 12 очками в 8 матчах.
«Питтсбург» идет на последней, 16-й строчке «Востока» с 7 очками в 11 матчах, «Пингвинз» потерпели шестое поражение подряд.
НХЛ
«Питтсбург» — «Миннесота» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Голы: Пуустинен — 1 (бол., Грызлик, Кросби), 11:36 — 1:0. Ракелль — 5 (Летанг, Кросби), 15:31 — 2:0. Лауко — 2 (Хуснутдинов), 17:03 — 2:1. Годро — 1, 17:58 — 2:2. Годро — 2 (Капризов, Фэйбер), 21:38 — 2:3. Зуккарелло — 5 (Капризов, Росси), 39:23 — 2:4. Ракелль — 6 (Петтерссон, Кросби), 43:36 — 3:4. Капризов — 5 (п.в., Годро, Миддлтон), 59:41 — 3:5Вратари: Бломквист (58:30 — 59:41) — ФлериШтраф: 15 — 9Броски: 29 (9+11+9) — 39 (15+10+14)
«Питтсбург» — «Миннесота» — 3:5
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:3
У хозяев сделал дубль Александр Овечкин, по одному голу у Коннора Макмайкла, Алексея Протаса и Ника Дауда. У гостей отличились Уильям Кулле, Крис Крайдер и Филип Хытил.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 бросок.
НХЛ
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
Голы: Овечкин — 3 (Строум, Протас), 3:23 — 1:0. Куилль — 3 (Какко), 4:21 — 1:1. Овечкин — 4 (Протас, Строум), 5:10 — 2:1. Макмайкл — 4 (Рэддиш, Сандин), 8:58 — 3:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Трочек), 20:30 — 3:2. Протас — 2 (Сандин, ван Римсдайк), 24:30 — 4:2. Хытил — 4 (Манчини, Шнайдер), 24:44 — 4:3. Дауд — 3 (п.в., Карлсон), 59:24 — 5:3Вратари: Томпсон — Шестеркин (58:18 — 59:24)Штраф: 11 — 13Броски: 46 (19+14+13) — 19 (5+8+6)
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:3
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:2
«Сан-Хосе» (6 очков) одержал вторую победу в сезоне и остается на последнем, 16-м месте в Западной конференции НХЛ.
«Лос-Анджелес» (12) идет пятым на «Западе».
НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Голы: Уолман — 1 (Штурм, Грундстрем), 22:20 — 1:0. Томас — 1 (Кларк, Мур), 23:18 — 1:1. Зеттерлунд — 6 (Веннберг, Уолман), 46:25 — 2:1. Лафферье — 5 (Фогеле), 48:52 — 2:2. Тоффоли — 6 (Уолман), 51:02 — 3:2. Эклунд — 2 (п.в., Канин, Ферраро), 59:22 — 4:2Вратари: Ванечек — Риттих (58:13 — 59:22)Штраф: 12 — 8Броски: 21 (8+5+8) — 28 (8+18+2)
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:2