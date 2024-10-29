«Северсталь» — «Динамо» Минск: счет матча 5:2, обзор голов

Данил Аймурзин — нападающий «Северстали» Фото: globallookpress.com
В составе череповецкой команды дублем отметился Андрей Чуркин, а по голу записали на свой счет Данил Аймурзин, Давид Думбадзе и Никита Коростелев.
У минского «Динамо» шайбы забросили Вадим Мороз с передачи Вадима Шипачева и Николя Мелоша, а также Даниил Сотишвили.
Нападающий «зубров» Вадим Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ, став лучшим бомбардиром в истории лиги.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Голы: Аймурзин — 11 (Пилипенко, Ильин), 6:05 — 1:0. Чуркин — 2, 6:18 — 2:0. Мороз — 7 (Шипачев, Мелош), 8:55 — 2:1. Думбадзе — 3 (Кручинин), 49:58 — 3:1. Коростелев — 7 (Абросимов, Грудинин), 54:28 — 4:1. Сотишвили — 2, 57:02 — 4:2. Чуркин — 3 (мен., п.в., Думбадзе, Дыбленко), 58:11 — 5:2Вратари: Шостак — Тихомиров (57:27 — 58:11)Броски: 25 (8+10+7) — 42 (8+16+18)Штраф: 6 — 4
После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Запада с 26-ю очками в активе, а минское «Динамо» — на 8-й позиции (21).