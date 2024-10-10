«Спартак» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:5, обзор голов

одержал победу над(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды дублями отметились Джош Ливо и Александр Хмелевски, а еще один гол записал на свой счет Деннис Ян.

У «Спартака» шайбы забросили Михаил Мальцев и Андрей Локтионов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Голы: Ливо — 6 (Шаров), 1:19 — 0:1. Мальцев — 6, 2:59 — 1:1. Ян — 2 (Панин, Набиев), 37:36 — 1:2. Хмелевский — 6 (Ремпал, Науменков), 38:49 — 1:3. Ливо — 7 (Алалыкин, Шаров), 41:09 — 1:4. Хмелевский — 7 (Тодд), 47:01 — 1:5. Локтионов — 3 (Пашин, Миронов), 54:48 — 2:5Вратари: Рибар — СамоновБроски: 30 (12+10+8) — 46 (12+18+16)Штраф: 6 — 9

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 7-е место в таблице Востока с 14 очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции Запада (18).