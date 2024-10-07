ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1 — 7 октября
  • 19:36
    • В Занзибаре выразили готовность сыграть с Россией в ноябре
    Все новости спорта

    «Автомобилист» одержал волевую победу над «Барысом»

    «Автомобилист» — «Барыс»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» выиграл на своем льду у казахстанского «Барыса» со счетом 4:3, уступая по ходу игры 1:3.

    Брендэн Лайпсик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брендэн Лайпсик

    У хозяев голами отметились Ник Эберт, Семен Кизимов, Анатолий Голышев и Брендэн Лайпсик. На счету Стефана Да Косты две результативные передачи.

    За команду «Барыс» шайбы забросили Станислав Бочаров, Майкл Маклауд и Максим Мухаметов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)
    Голы: Мухаметов — 1, 8:44 — 0:1. Маклауд — 3 (Сетдиков), 10:23 — 0:2. Эберт — 4 (Голышев, Мэйсек), 14:40 — 1:2. Бочаров — 1 (Маклауд), 46:33 — 1:3. Кизимов — 1 (Кузнецов, Трямкин), 46:59 — 2:3. Голышев — 3 (Эберт, Да Коста), 52:38 — 3:3. Лайпсик — 3 (бол., Бывальцев, Да Коста), 54:28 — 4:3Вратари: Аликин (Галкин, 10:23) — Бояркин (57:58)Броски: 28 (10+8+10) — 19 (5+5+9)Штраф: 0 — 4

    Клуб из Екатеринбурга с 18 очками после 14 игр продолжает лидировать на «Востоке». «Барыс» потерпел пятое поражение кряду и идет последним с 5 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» и СКА проведут еще один низовой матч?
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Игра получится засушливой
  • «Сокол» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Ак Барс» прервет серию неудачных домашних матчей с «Сибирью»?
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сокол — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.78
  • Экспресс дня 8 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грикспор — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Попырин — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие