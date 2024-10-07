«Автомобилист» — «Барыс»: счет матча 4:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛвыиграл на своем льду у казахстанскогосо счетом 4:3, уступая по ходу игры 1:3.

У хозяев голами отметились Ник Эберт, Семен Кизимов, Анатолий Голышев и Брендэн Лайпсик. На счету Стефана Да Косты две результативные передачи.

За команду «Барыс» шайбы забросили Станислав Бочаров, Майкл Маклауд и Максим Мухаметов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 4:3 (1:2, 0:0, 3:1) Голы: Мухаметов — 1, 8:44 — 0:1. Маклауд — 3 (Сетдиков), 10:23 — 0:2. Эберт — 4 (Голышев, Мэйсек), 14:40 — 1:2. Бочаров — 1 (Маклауд), 46:33 — 1:3. Кизимов — 1 (Кузнецов, Трямкин), 46:59 — 2:3. Голышев — 3 (Эберт, Да Коста), 52:38 — 3:3. Лайпсик — 3 (бол., Бывальцев, Да Коста), 54:28 — 4:3Вратари: Аликин (Галкин, 10:23) — Бояркин (57:58)Броски: 28 (10+8+10) — 19 (5+5+9)Штраф: 0 — 4

Клуб из Екатеринбурга с 18 очками после 14 игр продолжает лидировать на «Востоке». «Барыс» потерпел пятое поражение кряду и идет последним с 5 очками.