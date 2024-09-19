«Трактор» — «Нефтехимик»: счет матча 3:2, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев отличились нападающие Максим Шабанов, Александр Шаров и Андрей Светлаков. За гостей забили форварды Дмитрий Жукенов и Александр Дергачев.
Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Шабанов — 5 (буллит), 4:52 — 1:0. Жукенов — 1 (Лещенко, Ди), 25:21 — 1:1. Дергачев — 2 (Сериков, Лещенко), 27:23 — 1:2. Шаров — 2 (Жарков), 41:52 — 2:2. Светлаков — 2 (Робинсон, Котляревский), 45:04 — 3:2Вратари: Фукале — Загидулин (58:23)Штраф: 6 — 6Броски: 41 (14+10+17) — 34 (12+9+13)
У «Трактора» девять очков и первое место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» восемь пунктов и третья строчка.