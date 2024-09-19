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    «Трактор» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

    «Трактор» — «Нефтехимик»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» победил «Нефтехимик» со счетом 3:2.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе хозяев отличились нападающие Максим Шабанов, Александр Шаров и Андрей Светлаков. За гостей забили форварды Дмитрий Жукенов и Александр Дергачев.

    Чемпионат КХЛ
    «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
    Голы: Шабанов — 5 (буллит), 4:52 — 1:0. Жукенов — 1 (Лещенко, Ди), 25:21 — 1:1. Дергачев — 2 (Сериков, Лещенко), 27:23 — 1:2. Шаров — 2 (Жарков), 41:52 — 2:2. Светлаков — 2 (Робинсон, Котляревский), 45:04 — 3:2Вратари: Фукале — Загидулин (58:23)Штраф: 6 — 6Броски: 41 (14+10+17) — 34 (12+9+13)

    У «Трактора» девять очков и первое место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» восемь пунктов и третья строчка.

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