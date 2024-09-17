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    Гол Радулова помог «Локомотиву» обыграть «Ладу»

    «Локомотив» — «Лада»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Лада
    «Локомотив» на своей площадке одолел «Ладу» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе ярославской команды голы записали на свой счет Павел Красковский и Александр Радулов.

    Единственную шайбу у «Лады» забросил Андрей Алтыбармакян в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Красковский — 3 (Кирьянов, Полунин), 8:30 — 1:0. Радулов — 3 (Никулин, Бут), 36:38 — 2:0. Алтыбармакян — 2 (бол., Кугрышев, Попугаев), 51:13 — 2:1Вратари: Исаев — Трушков (58:19)Броски: 36 (19+10+7) — 15 (6+5+4)Штраф: 4 — 4

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе. «Лада» располагается на 8-й позиции Востока (5 баллов).

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