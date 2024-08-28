Ларионов: Были предложения из НХЛ, но я их отклонил

Главный тренерответил на вопрос о возможном переходе на работу в другой клуб.

«Предложения? Некорректно говорить. Не хочу быть одним из многих, которые говорят: "Там было, тут было". Я в "Торпедо", и я очень рад, что нахожусь в городе, где родилась моя мама, городе, в котором глубокие хоккейные традиции. Это самое главное.

Я в НХЛ проработал очень много лет. Вы мне задали вопрос о том, были ли предложения... Были. Но я от них отказался. Из НХЛ? Да. Если начал проект, который находится в самом начале своего пути, оставлять его некорректно по отношению к команде и болельщикам. Поэтому пока этот вопрос закрыт», — цитирует Ларионова «Спорт-Экспресс».