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    Макеев о переходе в «Авангард»: Получилось договориться довольно-таки быстро

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    Нападающий «Авангарда» Алексей Макеев поделился впечатлениями от перехода в омскую команду.

    Алексей Макеев
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    Алексей Макеев

    «Спасибо руководству "Авангарда" и тренерскому штабу за предоставленную возможность надеть майку омского клуба. Получилось договориться довольно-таки быстро. Буквально за семь минут, за один телефонный разговор обговорили все детали, а ночью я уже вылетел в Омск.

    С тренерским штабом обсудили задачи, тренировочный процесс и тактику. Всё мне знакомо, я уже это проходил. Сейчас нужно набраться игровых кондиций и сплотиться с ребятами. В команде много знакомых ребят, они помогали мне на тренировке. Очень приятно выходить на лёд в Омске, зная, какая тут колоссальная поддержка. Надеюсь, сыграю на домашнем турнире и порадую болельщиков своими голами и передачами», — цитирует Макеева пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что нападающий подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона 2024/2025. В прошедшем сезоне Макеев выступал за «Автомобилист», где провел 84 матча, забросил 20 шайб и сделал 21 голевую передачу.

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