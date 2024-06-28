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    Журналист The Athletic заявил, что Бобровский — лучший российский голкипер в истории НХЛ

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    Журналист издания The Athletic Джесси Грейнджер высоко оценил игру российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского после победы в розыгрыше Кубка Стэнли сезона 2023/2024.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «Он лучший российский вратарь в истории НХЛ. Его международные выступления ограничены, но он привёл Россию к золотой медали на чемпионате мира 2014 года в Беларуси и к серебряной медали в следующем году в Чехии.

    Что ещё более важно — он помог вдохновить нынешнее поколение российских вратарей, которые недавно пришли к власти в НХЛ. Василевский, Шестёркин и Сорокин играют во взрывном стиле игры, очень похожем на стиль Бобровского. Так было не всегда с российскими голкиперами, которые были до него. Такие великие игроки, как Евгений Набоков и Николай Хабибулин, играли в стойке, которую сложно сравнивать с современной игрой, но они оба больше полагались на позиционирование, а не на чистый атлетизм.

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    • У Бобровского ещё есть время приумножить наследие. Его легендарная трудовая этика и исключительная гибкость, возможно, позволят ему хорошо играть и далее, но даже в нынешнем виде победы в понедельник вечером может быть достаточно, чтобы сделать его членом Зала славы», — написано в статье.

    В сезоне 2023/2024 Бобровский провел за «Флориду» 82 матча, отразил 91.24% бросков при коэффициенте надежности 2.36. «Пантерз» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли.

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