Шипачев об уходе из «Ак Барса»: Меня просто выставляют за порог команды, некрасивая ситуация

Нападающийвысказался о желании казанского клуба расторгнуть с ним контракт.

«Мы встретились, мне сказали: "Вадим, такая ситуация. Мы тебя не видим в команде. Главный тренер тебя не видит в команде. Давайте что-то решать". Я говорю: "Если меня не видите в команде, решайте с агентом".

Я так полагаю, при хорошем раскладе это должен был быть выкуп контракта, выплата мне компенсации, и я поехал в другую команду. Хотя по разговорам сейчас с Маратом Валиуллиным (генеральным менеджером), как понял, такого, скорее всего, не будет. Ведется диалог с агентом.

Не понимаю этой ситуации. Команда играет плохо, вылетает в первом раунде, и находят какие-то аргументы — старый, не старый, медленно едешь. Я при этом первый бомбардир команды. И меня просто выставляют за порог команды. Некрасивая ситуация», — сказал Шипачев в эфире программы «На связи».

В прошедшем сезоне форвард провел 67 матчей за «Ак Барс», забросил 14 шайб и сделал 32 голевые передачи.