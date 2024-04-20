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    Виннипег — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.04.2024 в 23:00 начнется матч в Кубке Стэнли Виннипег — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Виннипег и Колорадо начнут матч в 23:00 в Кубке Стэнли, 20.04.2024.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Виннипег» 0:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виннипег» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.52.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Виннипег — Колорадо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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