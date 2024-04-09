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    Торонто — Питтсбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Торонто — Питтсбург

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Торонто и Питтсбург начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 09.04.2024.

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    Последний матч: «Торонто» — «Питтсбург» 7:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торонто» — «Питтсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.99.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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