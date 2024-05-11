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    «Флорида» впервые в серии выйдет вперед

    «Бостон» — «Флорида». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 11 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Флорида»
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    Кевин Стенлунд
    В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Бостон» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 11 Мая 2024 года

    Бостон

  • Кубок Стэнли
    •  Бостон 02:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •

    «Бостон»

    Путь к плей-офф: В завершившемся сезоне команда из одноименного города в штате Массачусетс имела все шансы снова стать лидером Востока, но провалила эту задачу на финише.

    В 82 матчах «Бостон» набрал 109 очков, с которыми опустился на четвертую строчку в конференции. От «Пантерз» «Брюинз» отстали всего на 7 баллов.

    Бостон — Флорида: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: После безумной 7-матчевой серии с «Торонто» команда Джима Монтгомери эффектно вошла в четвертьфинал, разбив «Флориду» на ее катке — 5:1.

    Однако вторую игру «Бостон» провел в разы слабее. В частности, активность «Брюинз» впереди была ограничена 15 бросками в створ. За такую пассивность гости тут же поплатились — 1:6.

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    Не сыграют: Мэтт Пойтрас и Милан Лучич пропустят этот матч. Участие Эндрю Пика и Дентона Хайнена остается под вопросом.

    Состояние команды: В игре №2 «Бостон» вновь уступил «Флориде» по броскам в створ, но на этот раз его реализации оказалось недостаточно, чтобы продавить «Пантерз», сделавших правильные выводы.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: Экс-финалист прошлогоднего Кубка Стэнли сделал все от него зависящее, чтобы в новый плей-офф раунд войти максимально уверенно, а не с восьмой позиции, как сезоном ранее.

    В 82 встречах «Флорида» заработала 110 баллов, с которыми закрепилась на третьей строчке в Восточной конференции. Разрыв между первыми «Рейнджерс» составил 5 очков.

    Последние матчи: После относительно спокойной серии с «Тампой-Бэй», закончившейся матчем №5 в Санрайзе (6:1), для команды Пола Мориса результат дебютной встречи с «Бостоном» — 1:5 стал настоящим ударом.

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    • Однако «Флорида» проделала образцовую работу над ошибками и выдала превосходную встречу №2, которая закончилась крупной победой — 6:1, позволившей восстановить равенство в серии — 1:1.

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    Не сыграют: В этом матче «Флориде» не поможет Сэм Беннетт.

    Состояние команды: Во второй подряд встрече «Флорида» перебросала «Бостон», но теперь сумела извлечь из этого пользу. Подняв реализацию до 18,18%, «Пантерз» добились результата, на который изначально рассчитывали на домашнем этапе серии.

    Статистика для ставок

    • На домашнем льду «Бостон» потерпел четыре поражения в шести последних встречах

    • «Флорида» проиграла в шести матчах из девяти последних на выезде

    • Минимум 6 голо было забито в сумме в трех последних очных встречах из четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.69, ничья — в 4.37, а победа «Флориды» — в 2.41.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.06, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

    Прогноз: Во втором матче «Пантерз» удалось трансформировать собственное статистическое преимущество в голы и победу, чего не хватило в первой игре.

    По аналогии команда Пола Мориса намерена провести матч и в «ТД Гарден» с учетом того, что нынешний «Бостон» может дрогнуть под мощным давлением.

    Ставка: «Флорида» победит в матче за 1.85.

    Прогноз: Чтобы сдержать «Брюинз» на их территории, гостям предстоит выдать очередной эталонный матч с точки зрения игры в обороне, но, кажется, для них это не станет проблемой.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» меньше 2.5 за 1.88.

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    «Бостон» — «Флорида». В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Флорида» с коэффициентом 1.85.
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