В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Бостон» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь к плей-офф: В завершившемся сезоне команда из одноименного города в штате Массачусетс имела все шансы снова стать лидером Востока, но провалила эту задачу на финише.

В 82 матчах «Бостон» набрал 109 очков, с которыми опустился на четвертую строчку в конференции. От «Пантерз» «Брюинз» отстали всего на 7 баллов.

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Последние матчи: После безумной 7-матчевой серии с «Торонто» команда Джима Монтгомери эффектно вошла в четвертьфинал, разбив «Флориду» на ее катке — 5:1.

Однако вторую игру «Бостон» провел в разы слабее. В частности, активность «Брюинз» впереди была ограничена 15 бросками в створ. За такую пассивность гости тут же поплатились — 1:6.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Мэтт Пойтрас и Милан Лучич пропустят этот матч. Участие Эндрю Пика и Дентона Хайнена остается под вопросом.

Состояние команды: В игре №2 «Бостон» вновь уступил «Флориде» по броскам в створ, но на этот раз его реализации оказалось недостаточно, чтобы продавить «Пантерз», сделавших правильные выводы.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Экс-финалист прошлогоднего Кубка Стэнли сделал все от него зависящее, чтобы в новый плей-офф раунд войти максимально уверенно, а не с восьмой позиции, как сезоном ранее.

В 82 встречах «Флорида» заработала 110 баллов, с которыми закрепилась на третьей строчке в Восточной конференции. Разрыв между первыми «Рейнджерс» составил 5 очков.

Последние матчи: После относительно спокойной серии с «Тампой-Бэй», закончившейся матчем №5 в Санрайзе (6:1), для команды Пола Мориса результат дебютной встречи с «Бостоном» — 1:5 стал настоящим ударом.

Однако «Флорида» проделала образцовую работу над ошибками и выдала превосходную встречу №2, которая закончилась крупной победой — 6:1, позволившей восстановить равенство в серии — 1:1.

Не сыграют: В этом матче «Флориде» не поможет Сэм Беннетт.

Состояние команды: Во второй подряд встрече «Флорида» перебросала «Бостон», но теперь сумела извлечь из этого пользу. Подняв реализацию до 18,18%, «Пантерз» добились результата, на который изначально рассчитывали на домашнем этапе серии.

Статистика для ставок

На домашнем льду «Бостон» потерпел четыре поражения в шести последних встречах

«Флорида» проиграла в шести матчах из девяти последних на выезде

Минимум 6 голо было забито в сумме в трех последних очных встречах из четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.69, ничья — в 4.37, а победа «Флориды» — в 2.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.06, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: Во втором матче «Пантерз» удалось трансформировать собственное статистическое преимущество в голы и победу, чего не хватило в первой игре.

По аналогии команда Пола Мориса намерена провести матч и в «ТД Гарден» с учетом того, что нынешний «Бостон» может дрогнуть под мощным давлением.

Ставка: «Флорида» победит в матче за 1.85.

Прогноз: Чтобы сдержать «Брюинз» на их территории, гостям предстоит выдать очередной эталонный матч с точки зрения игры в обороне, но, кажется, для них это не станет проблемой.

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» меньше 2.5 за 1.88.