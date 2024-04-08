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    Вашингтон — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.04.2024 в 01:00 начнется матч в НХЛ Вашингтон — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 01:00 08.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Оттава в НХЛ.

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    Последний матч: «Вашингтон» — «Оттава» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Оттава». Коэффициент ставки — 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Оттава.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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