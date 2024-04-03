Разин: Хотелось бы, чтобы в большинстве забивали, моменты есть

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Скажем так, немного волновались, присутствовал сумбур такой, поэтому начало не очень хорошее было, хотя я считаю, что мы больше играли в атаке, но те моменты, что создавали, сумбурно к ним отнеслись и не забили. Хотелось бы, чтобы в большинстве забивали, моменты есть. Можно отметить оборону и вратаря соперника, очень уверенно играли. Может быть, это не наш косяк, что мы не забили в большинстве, а заслуга вратаря и обороны "Автомобилиста". Выиграли, и это самое главное, серия началась.

Сложности в большинстве? У нас были моменты, в первом периоде чуть не закопали в ворота. Во втором Гераськин коньком подставлял на дальнюю штангу, не знаю, как она не зашла. Михайлис с ходу замыкал, Люк бросал — Аликин вытащил. Действовали-то хорошо, но не забили.

Пропущенная шайба заставила задрожать? Не задрожали, ребята-хоккеисты профессионалы и не должны дрожать в таких ситуациях. Пропустили — это уже история, забыли игру, готовимся к следующей», — цитирует Разина «Чемпионат».

Следующий матч серии до четырех побед пройдет 5 апреля также в Магнитогорске.