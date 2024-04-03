ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор Макгрегор«Чендлер — тот соперник, при котором Конор будет блистать» — громкое интервью Мойкано о возвращении Макгрегора
  • 11:43
    • Карпин: Еще неизвестно, останусь ли я в сборной России
  • 10:19
    • Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Овечкин догнал Федорова по числу голевых передач в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с бывшим форвардом «Детройта» Сергеем Федоровым по голевым передачам среди россиян в НХЛ.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:6) 38-летний хоккеист отдал голевую передачу. Этот результативный пас стал 696-м в карьере игрока. По этому показателю он догнал Сергея Федорова (696). Игроки занимают вторую строчку среди россиян по голевым передачам в НХЛ.

    На первом месте находится нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (794).

    В текущем сезоне Овечкин провел 71 игру, в которых набрал 59 (26+33) очков.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды покажут осторожный футбол
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Уральское дерби «Автомобилист» начнет так же ярко, как и предыдущие серии?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Поднимется ли «Манчестер Сити» с третьего места?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Роджерс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие