2-й таймМанчестер Сити — АрсеналОнлайн
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    Ванкувер — Анахайм: смотреть онлайн в прямом эфире

    31.03.2024 в 22:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Ванкувер — Анахайм

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Ванкувер и Анахайм начнут матч в 22:30 в регулярном сезоне НХЛ, 31.03.2024.

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    Последний матч: «Анахайм» — «Ванкувер» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ванкувер»).

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