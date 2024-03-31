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    Сент-Луис — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    31.03.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сент-Луис — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сент-Луис и Сан-Хосе начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 31.03.2024.

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    Последний матч: «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Сент-Луис»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Сан-Хосе.

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