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    Сможет ли «Рапид» лишить «Штурм» Кубка Австрии?

    «Штурм» — «Рапид» Вена. Ставка (к. 1.90) и прогноз на Кубок Австрии 1 мая 2024 года

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    «Штурм» — фаворит матча
    «Штурм» сыграет против «Рапида» Вена в финале Кубка Австрии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 18:00 мск. «Штурм» — «Рапид» Вена: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Австрия. Кубок 01 Мая 2024 года

    «Штурм»

    Выступления в турнире: на пути в финал Кубка Австрии «Штурм» еще 2023 году смог пройти САК Клагенфурт (7:2), «Леобендорф» (3:0), «Гразер» (3:2), обыграв их на выезде.

    На стадиях 2024 года команда в четвертьфинале оставила не у дел венскую «Аустрию» (2:0) дома, а также в гостях гранда местного футбола «Зальцбург» (4:3).

    Последние матчи: клуб из Граца в прошлом туре австрийского чемпионата на чужом поле сыграл вничью, разойдясь миром с тем же «Зальцбургом» (2:2).

    Эта мировая прервала его победную серию в пять поединков, которые прошли в рамках австрийской Бундеслиги и Кубка страны.

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    Не сыграют: травмированы — Боркович, Схерпен, Саркария, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Штурм» ни разу не выиграл при пяти победах и одной ничьей.

    Такие результаты не только позволили коллективу выйти в финал Кубка Австрии, а также подняться на первое место Бундеслиги, опережая второй «Зальцбург» на три очка.

    Лучшие бомбардиры команды в Кубке Австрии — Влодарчик и Хорват, которые забили по три мяча.

    «Рапид» Вена

    Выступления в турнире: на пути в финал Кубка Австрии венский «Рапид» еще в 2023 году прошел «Фах-Донауфельд» (7:0), «Гюртен» (5:2) и «Амштеттен» (5:1), обыграв их на выезде.

    На стадиях 2024 года команда в четвертьфинале оставила не у дел «Санкт-Полтен» (3:1) на своем поле, а также в гостях — «Леобен» (3:0).

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    • Последние матчи: в предыдущем туре австрийского первенства гости потерпели поражение. На чужом поле они их разгромил «ЛАСК» (0:5).

    Это фиаско стало для клуба из столицы третьим кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Австрии.

    Не сыграют: травмированы — Дурсун, Гргич, Морманн, Хофманн, Штрунц, Гале, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Рапид» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты привели к тому, что коллектив опустился в зоне плей-офф за выход в еврокубки на пятое место, и теперь опережает шесту, не еврокубковую, лишь по дополнительным показателям.

    Марко Грюль — лучший бомбардир команды в Кубке Австрии с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Штурма» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Штурма» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Рапид» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штурм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа «Рапида» — в 3.90.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Они явно превосходят соперника в классе и набрали великолепную форму.

    При этом «Рапид» проиграл в трех последних матчах.

    Ставка: «Штурм» выиграет 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Штурм» — «Рапид» Вена с коэффициентом 1.90. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рапид» лишить «Штурм» Кубка Австрии?
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