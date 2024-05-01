«Бари» сыграет на своем поле против «Пармы» в рамках 36-го тура итальянской Серии B. Матч пройдет 1 мая, начало — в 19:00 мск. «Бари» — «Парма»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бари»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Серии B «Бари» занимает 18-е место с 36 очками и разницей мячей 34-47.

Команда находится в зоне вылета и лишь на один балл отстает от зоны плей-офф за выживание и на столько же от безопасной 15-й строчки, так что ее ожидает жаркий финиш.

Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства хозяева потерпели поражение. На чужом поле их разгромила «Козенца» (1:4).

Эта неудача стала третьей для коллектива в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Бари» ни разу не выиграл при семи поражениях и при трех ничьих.

Такие результаты тянут клуб в «трясину», поэтому трудно поверить, что ему удастся выбраться из зоны вылета и не понизиться в классе.

Джузеппе Сибили — самый результативный игрок команды в Серии B с 10 голами.

«Парма»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Серии B «Парма» занимает первое место с 73 очками и разницей мячей 63-32.

Команда на шесть очков опережает уже не проходную в Серию А третью строчку, а также на пять балло второй «Комо», поэтому победа обеспечит ей возвращение в элиту.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Россоблу» смогли разгромить «Лекко» (4:0), забив четыре безответных мяча.

Этот успех стал для клуба вторым в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Серии B) «Парма» ни разу не проиграла при двух ничьих и двух победах.

Скорее всего, в данном случае сказывается сезонная усталость, но, думается, класс и оформленный гандикап должны позволить «Крестоносцам» подняться в Серию А.

Деннис Ман — лучший бомбардир команды в чемпионате с 11 голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Бари» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Бари» проиграл.

в пяти последних матчах «Пармы» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.30, победа «Бари» — в 3.60.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.08.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. Хотя они регулярно пропускают, что типично для аутсайдера, при этом у них часто получается и забивать.

И хотя в пяти последних матчах «Пармы» хотя бы одна команда не забивала, почему бы этой серии не прерваться сейчас, на выезде, в игре против соперника, у которого прямо противоположная статистика?

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Бари», который и так уступает сопернику в классе, проиграл.

Ставка: «Парма» победит за 2.13