Овечкин: Сейчас мы чувствуем уверенность, не хочу заканчивать сезон через две недели

Капитанвысказался о борьбе за плей-офф в нынешнем сезоне НХЛ.

«Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьемся весь сезон, начиная с тренировочного лагеря.

Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть», — цитирует Овечкина официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне форвард провел 67 матчей за «Вашингтон», забросил 26 шайб и сделал 32 голевые передачи. До повторения рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 46 шайб.

«Вашингтон» занимает 8-е место в таблице Востока с 79-ю очками в активе после 70-и сыгранных матчей.