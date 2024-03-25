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    Овечкин: Сейчас мы чувствуем уверенность, не хочу заканчивать сезон через две недели

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о борьбе за плей-офф в нынешнем сезоне НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьемся весь сезон, начиная с тренировочного лагеря.

    Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть», — цитирует Овечкина официальный сайт клуба.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 67 матчей за «Вашингтон», забросил 26 шайб и сделал 32 голевые передачи. До повторения рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 46 шайб.

    «Вашингтон» занимает 8-е место в таблице Востока с 79-ю очками в активе после 70-и сыгранных матчей.

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