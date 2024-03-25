НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Виннипега», «Колорадо» одолел «Питтсбург», «Нью-Джерси» — «Айлендерс»

«Вашингтон» — «Виннипег» — 3:0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Виннипег» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Карлсон — 7 (бол., Пачиоретти, Оши), 41:21 — 1:0. Овечкин — 25 (Макмайкл), 43:36 — 2:0. Овечкин — 26 (Строум, Оши), 52:00 — 3:0Вратари: Линдгрен — ХеллибакШтраф: 4 — 6Броски: 19 (8+3+8) — 27 (9+11+7)
«Вашингтон» — «Виннипег» — 3:0
«Колорадо» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)
Голы: Пулюярви — 2 (Смит, Кросби), 7:53 — 0:1. Раст — 21 (Кросби), 15:11 — 0:2. Кросби — 34 (Пуустинен), 33:47 — 0:3. Жозеф — 1 (Кросби, Летанг), 35:40 — 0:4. Уокер — 10 (Колтон, Вуд), 36:05 — 1:4. Тренин — 11 (Духайм), 39:30 — 2:4. Друэн — 13 (Маккиннон, Тэйвз), 43:32 — 3:4. Маккиннон — 44 (Друэн, Тэйвз), 55:22 — 4:4. Друэн — 14 (Макар, Маккиннон), 60:54 — 5:4Вратари: Георгиев — Неделькович (Джерри, 45:14, Неделькович, 55:22)Штраф: 4 — 4Броски: 30 (4+15+10+1) — 34 (15+12+7+0)
«Колорадо» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ
«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 0:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Майер — 23 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 20:38 — 0:1. Д. Хьюз — 24 (Майер, Братт), 22:57 — 0:2. Хольц — 16 (Немец), 26:12 — 0:3. Тирни — 3 (п.в., Хаула, Бол), 55:53 — 0:4Вратари: Сорокин (53:48 — 55:53) — КяхкененШтраф: 28 — 29Броски: 36 (13+10+13) — 30 (6+17+7)
«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 0:4
«Каролина» — «Торонто» — 2:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Торонто» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шей — 12 (Стаал, Мартинук), 1:06 — 1:0. Ахо — 31 (бол., Гюнцель, Бернс), 13:55 — 2:0. Робертсон — 10 (Мэттьюс), 48:51 — 2:1Вратари: Андерсен — Уолл (57:43)Штраф: 8 — 6Броски: 43 (16+15+12) — 33 (7+13+13)
«Каролина» — «Торонто» — 2:1
«Оттава» — «Эдмонтон» — 5:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Эдмонтон» — 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Голы: Хенрик — 19 (Экхольм, Бушар), 3:49 — 0:1. Чикран — 10 (бол., Батерсон, Штюцле), 5:37 — 1:1. Драйзайтль — 35 (бол., Бушар, Макдэвид), 21:38 — 1:2. Хаймэн — 52 (бол., Макдэвид, Бушар), 23:34 — 1:3. Штюцле — 18 (Джозеф, Браннстрем), 24:48 — 2:3. Батерсон — 25 (бол., Ткачак, Штюцле), 36:30 — 3:3. Чикран — 11 (бол., Батерсон, Ткачак), 56:57 — 4:3. Келли — 7 (п.в., Жиру), 59:22 — 5:3Вратари: Корписало — Пикар (58:10 — 59:22)Штраф: 6 — 8Броски: 16 (5+7+4) — 36 (13+18+5)
«Оттава» — «Эдмонтон» — 5:3
«Филадельфия» — «Флорида» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Флорида» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Райнхарт — 49 (Лунделл, Монтур), 10:34 — 0:1. Тарасенко — 20 (бол., Райнхарт, Монтур), 20:55 — 0:2. Верхэге — 33 (Беннетт, Монтур), 44:43 — 0:3. Бринк — 10 (бол., Пелинг, Замула), 52:54 — 1:3. Райнхарт — 50 (п.в., Луостаринен), 58:48 — 1:4Вратари: Сандстрем (52:26 — 52:54, 56:26 — 57:34, 58:01 — 58:48) — СтоларзШтраф: 6 — 12Броски: 33 (7+9+17) — 15 (4+7+4)
«Филадельфия» — «Флорида» — 1:4
«Аризона» — «Даллас» — 2:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Даллас» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Бенн — 17 (Джонстон), 4:21 — 0:1. Келлер — 30 (Кессельринг, Керфут), 18:44 — 1:1. Сегин — 22 (Сутер, Дюшен), 22:19 — 1:2. Бьюгстад — 18 (Крауз, Кули), 47:26 — 2:2. Хейсканен — 8 (Сегин, Дюшен), 54:32 — 2:3. Дюшен — 24 (п.в., Сегин), 58:30 — 2:4Вратари: Ингрэм (58:18 — 58:30, 59:14) — ЭттингерШтраф: 8 — 10Броски: 28 (7+12+9) — 35 (11+16+8)
«Аризона» — «Даллас» — 2:4
«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Джонстон — 1 (Сильферберг, Майерс), 13:49 — 1:0. Дюклер — 21 (Пербикс), 27:50 — 1:1. Гленденинг — 10 (Уотсон, Жанно), 37:00 — 1:2. Минтюков — 4 (Джонс, Лисон), 42:36 — 2:2. Чирелли — 16 (Хагель), 60:59 — 2:3Вратари: Достал — ЙоханссонШтраф: 6 — 8Броски: 32 (8+12+12+0) — 28 (5+11+10+2)
«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ
«Калгари» — «Баффало» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Баффало» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы: Кребс — 4 (Роусек), 4:53 — 0:1. Юбердо — 11 (бол., Шарангович, Мироманов), 30:35 — 1:1. Петерка — 24 (Томпсон, Так), 51:04 — 1:2. Томпсон — 22 (п.в.), 59:15 — 1:3. Клифтон — 3 (п.в., Луукконен), 59:58 — 1:4Вратари: Вольф (57:38 — 58:38, 58:44 — 59:15, 59:29 — 59:58) — ЛуукконенШтраф: 2 — 4Броски: 33 (11+10+12) — 29 (11+8+10)
«Калгари» — «Баффало» — 1:4
«Сиэтл» — «Монреаль» — 1:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Монреаль» — 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)
Голы: Гуле — 6 (Кофилд, Сузуки), 4:18 — 0:1. Ньюхук — 11 (Гуле, Пеццетта), 6:22 — 0:2. Сузуки — 28 (Харрис, Слафковски), 17:33 — 0:3. Ньюхук — 12 (Галлахер, Гуле), 18:00 — 0:4. Эберле — 16 (Борген, Олексяк), 20:56 — 1:4. Мэтисон — 10 (мен.), 33:16 — 1:5Вратари: Грубауэр (Даккорд, 18:00) — ПримоШтраф: 4 — 8Броски: 37 (10+17+10) — 17 (7+8+2)
«Сиэтл» — «Монреаль» — 1:5