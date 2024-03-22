начнут матч в 05:30 в НХЛ, 22.03.2024.

Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» 6:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Тампа-Бэй»).

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