В 02:00 22.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Бостон»).

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