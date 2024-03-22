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    «Нью-Йорк Рейнджерс» победит в Массачусетсе?

    «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Ставка (к. 2.95), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Ти Ди Гарден Арене» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Марта 2024 года

    «Бостон»

    Турнирное положение: Две последние встречи «Бостон» провел практически идеально, и заслуженно вернул себе первое место в восточной конференции.

    Последние матчи: В ворота «Оттавы» и «Филадельфии» было отправлено по шесть шайб, что позволяет говорить о заряженном настроении клуба на остаток регулярного сезона.

    Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

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  • 2.184.302.90Бонус$9500
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    Травмированные игроки: По-прежнему за команду из Массачусетса не могут играть Пойтрас, Лучич, Марун и Форборт.

    Общий тонус клуба: С «Рейнджерс» получится матч, который даст ответ на вопрос: кто сейчас может реально конкурировать с «Флоридой» за победу на Востоке.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: У Лавиолетта и его «Нью-Йорк Рейнджерс» не все так гладко, как это было в середине сезона, поскольку пальма первенства в конференции больше не принадлежит клубу из Нью-Йорка

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Однако сильной просадки в результатах не произошло. За семь последних матчей всего лишь два поражения, но в крайней игре Панарин и его партнёры не смогли ничего поделать с организованным «Виннипегом» (2:4).

    Травмированные игроки: Гости не могут рассчитывать на Линдгрена, Троубу, Уилера, и Хитила. Потери серьезные, но главный тренер нью-йоркского клуба умеет их маскировать.

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    Общий тонус клуба: Отсутствие вышеперечисленных игроков может сказаться в игре против «Бостона», если соперник все же сможет нащупать слабые места «синерубашечников».

    Статистика для ставок

    • «Бостон» за шесть последних матчей проиграл лишь раз

    • Два последних очных противостояния остались за клубом из Нью-Йорка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.45, на гостей — 2.95.

    Прогноз: У гостей больше шансов победить в этой игре, судя по результатам последних очных встреч.

    Альтернативный прогноз: Последняя игра не обошлась без дополнительной пятиминутки. Такое вполне может случиться и в этот раз.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.95.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» с коэффициентом 2.95. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» победит в Массачусетсе?
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