В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Ти Ди Гарден Арене» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Две последние встречи «Бостон» провел практически идеально, и заслуженно вернул себе первое место в восточной конференции.

Последние матчи: В ворота «Оттавы» и «Филадельфии» было отправлено по шесть шайб, что позволяет говорить о заряженном настроении клуба на остаток регулярного сезона.

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Травмированные игроки: По-прежнему за команду из Массачусетса не могут играть Пойтрас, Лучич, Марун и Форборт.

Общий тонус клуба: С «Рейнджерс» получится матч, который даст ответ на вопрос: кто сейчас может реально конкурировать с «Флоридой» за победу на Востоке.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: У Лавиолетта и его «Нью-Йорк Рейнджерс» не все так гладко, как это было в середине сезона, поскольку пальма первенства в конференции больше не принадлежит клубу из Нью-Йорка

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Однако сильной просадки в результатах не произошло. За семь последних матчей всего лишь два поражения, но в крайней игре Панарин и его партнёры не смогли ничего поделать с организованным «Виннипегом» (2:4).

Травмированные игроки: Гости не могут рассчитывать на Линдгрена, Троубу, Уилера, и Хитила. Потери серьезные, но главный тренер нью-йоркского клуба умеет их маскировать.

Общий тонус клуба: Отсутствие вышеперечисленных игроков может сказаться в игре против «Бостона», если соперник все же сможет нащупать слабые места «синерубашечников».

Статистика для ставок

«Бостон» за шесть последних матчей проиграл лишь раз

Два последних очных противостояния остались за клубом из Нью-Йорка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.45, на гостей — 2.95.

Прогноз: У гостей больше шансов победить в этой игре, судя по результатам последних очных встреч.

Альтернативный прогноз: Последняя игра не обошлась без дополнительной пятиминутки. Такое вполне может случиться и в этот раз.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.95.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.