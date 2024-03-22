«Бостон»
Турнирное положение: Две последние встречи «Бостон» провел практически идеально, и заслуженно вернул себе первое место в восточной конференции.
Последние матчи: В ворота «Оттавы» и «Филадельфии» было отправлено по шесть шайб, что позволяет говорить о заряженном настроении клуба на остаток регулярного сезона.
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: По-прежнему за команду из Массачусетса не могут играть Пойтрас, Лучич, Марун и Форборт.
Общий тонус клуба: С «Рейнджерс» получится матч, который даст ответ на вопрос: кто сейчас может реально конкурировать с «Флоридой» за победу на Востоке.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: У Лавиолетта и его «Нью-Йорк Рейнджерс» не все так гладко, как это было в середине сезона, поскольку пальма первенства в конференции больше не принадлежит клубу из Нью-Йорка
Последние матчи: Однако сильной просадки в результатах не произошло. За семь последних матчей всего лишь два поражения, но в крайней игре Панарин и его партнёры не смогли ничего поделать с организованным «Виннипегом» (2:4).
Травмированные игроки: Гости не могут рассчитывать на Линдгрена, Троубу, Уилера, и Хитила. Потери серьезные, но главный тренер нью-йоркского клуба умеет их маскировать.
Общий тонус клуба: Отсутствие вышеперечисленных игроков может сказаться в игре против «Бостона», если соперник все же сможет нащупать слабые места «синерубашечников».
Статистика для ставок
- «Бостон» за шесть последних матчей проиграл лишь раз
- Два последних очных противостояния остались за клубом из Нью-Йорка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.45, на гостей — 2.95.
Прогноз: У гостей больше шансов победить в этой игре, судя по результатам последних очных встреч.
- 2.08Автомобилист — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Спартак — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.45Оттава — Сент-Луис: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Последняя игра не обошлась без дополнительной пятиминутки. Такое вполне может случиться и в этот раз.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.95.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.