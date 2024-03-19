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    Сиэтл — Баффало: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.03.2024 в 05:00 начнется матч в НХЛ Сиэтл — Баффало

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Баффало начнут матч в 05:00 в НХЛ, 19.03.2024.

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    Последний матч: «Баффало» — «Сиэтл» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл» — «Баффало». Коэффициент ставки — 2.36.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Сиэтл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Баффало.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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