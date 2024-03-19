начнут матч в 05:00 в НХЛ, 19.03.2024.

Последний матч: «Баффало» — «Сиэтл» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл» — «Баффало». Коэффициент ставки — 2.36 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Сиэтл»).

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