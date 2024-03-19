«Сиэтл»
Турнирное положение: Турнирное поражение «Сиэтла» не позволяет занести ему в актив нынешний регулярный сезон.
Последние матчи: «Кракен» за четыре последних матча не смогли одержать ни одной победы, поэтому про перспективы плей-офф можно забыть окончательно.
Травмированные игроки: Официально травмированных в коллективе Хэстолла нет, но могут не сыграть Данн и Шварц, испытывающие определённые проблемы со здоровьем.
Общий тонус клуба: Матч против «Баффало» вполне может оказаться проигрышным, если хозяева не настроятся должным образом на не самого сильного соперника по лиге.
«Баффало»
Турнирное положение: Последние результаты «Баффало» дают совсем небольшую надежду на потенциальную борьбу за плей-офф, но до «Детройта» откровенно далеко.
Последние матчи: После трех побед подряд последовало совсем необязательное поражение от «красных крыльев» (1:4)
Травмированные игроки: Своей команде не могут помочь Куинн и Самуэльссон. Потери довольно серьезные, но терпимые.
Общий тонус клуба: В игре против хромого «Сиэтла» можно постараться попробовать сыграть на победу, но для этого нужно латать собственную оборону.
Статистика для ставок
- «Сиэтл» проиграл четыре последних матча
- Все пять матчей между этими клубами остались за «Кракен»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.42, на гостей — 2.74.
Прогноз: Хозяева вполне могут прервать свою проигрышную серию.
- 2.15Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.85Динамо Москва — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.86Калгари — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Альтернативный прогноз: Встреча будет результативной, поскольку в самом мало результативном поединке между этими клубами было заброшено шесть голов.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.36.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.65.