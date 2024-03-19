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    «Сиэтл» прервет неудачную серию?

    «Сиэтл» — «Баффало». Ставка (к. 2.36), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Баффало»
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    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Клаймат Пледже Арене» 19 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Баффало»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Турнирное поражение «Сиэтла» не позволяет занести ему в актив нынешний регулярный сезон.

    Последние матчи: «Кракен» за четыре последних матча не смогли одержать ни одной победы, поэтому про перспективы плей-офф можно забыть окончательно.

    Травмированные игроки: Официально травмированных в коллективе Хэстолла нет, но могут не сыграть Данн и Шварц, испытывающие определённые проблемы со здоровьем.

    Общий тонус клуба: Матч против «Баффало» вполне может оказаться проигрышным, если хозяева не настроятся должным образом на не самого сильного соперника по лиге.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Последние результаты «Баффало» дают совсем небольшую надежду на потенциальную борьбу за плей-офф, но до «Детройта» откровенно далеко.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: После трех побед подряд последовало совсем необязательное поражение от «красных крыльев» (1:4)

    Травмированные игроки: Своей команде не могут помочь Куинн и Самуэльссон. Потери довольно серьезные, но терпимые.

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    Общий тонус клуба: В игре против хромого «Сиэтла» можно постараться попробовать сыграть на победу, но для этого нужно латать собственную оборону.

    Статистика для ставок

    • «Сиэтл» проиграл четыре последних матча

    • Все пять матчей между этими клубами остались за «Кракен»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.42, на гостей — 2.74.

    Прогноз: Хозяева вполне могут прервать свою проигрышную серию.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет результативной, поскольку в самом мало результативном поединке между этими клубами было заброшено шесть голов.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.36.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.65.

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    Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Баффало» с коэффициентом 2.36. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» прервет неудачную серию?
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