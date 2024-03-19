В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Клаймат Пледже Арене» 19 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Баффало»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Турнирное поражение «Сиэтла» не позволяет занести ему в актив нынешний регулярный сезон.

Последние матчи: «Кракен» за четыре последних матча не смогли одержать ни одной победы, поэтому про перспективы плей-офф можно забыть окончательно.

Травмированные игроки: Официально травмированных в коллективе Хэстолла нет, но могут не сыграть Данн и Шварц, испытывающие определённые проблемы со здоровьем.

Общий тонус клуба: Матч против «Баффало» вполне может оказаться проигрышным, если хозяева не настроятся должным образом на не самого сильного соперника по лиге.

«Баффало»

Турнирное положение: Последние результаты «Баффало» дают совсем небольшую надежду на потенциальную борьбу за плей-офф, но до «Детройта» откровенно далеко.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: После трех побед подряд последовало совсем необязательное поражение от «красных крыльев» (1:4)

Травмированные игроки: Своей команде не могут помочь Куинн и Самуэльссон. Потери довольно серьезные, но терпимые.

Общий тонус клуба: В игре против хромого «Сиэтла» можно постараться попробовать сыграть на победу, но для этого нужно латать собственную оборону.

Статистика для ставок

«Сиэтл» проиграл четыре последних матча

Все пять матчей между этими клубами остались за «Кракен»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.42, на гостей — 2.74.

Прогноз: Хозяева вполне могут прервать свою проигрышную серию.

Альтернативный прогноз: Встреча будет результативной, поскольку в самом мало результативном поединке между этими клубами было заброшено шесть голов.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.36.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.65.