Князев: В этом году Голдобин — лидер «Спартака»

Экс-игрок «Спартака», обладатель Кубка Гагаринав эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил игру московской команды в этом сезоне.

«Я считаю, в этом сезоне команда добавила движении — в атаке. Пришли качественные исполнители, особенно первая тройка: Порядин — Морозов — Голдобин. Они одни из лидеров регулярного чемпионата. Классный сезон проводит Цыплаков. Команда стала играть креативно, зрелищно, продуктивно. Жамнов грамотно распределил роли как и в тренерском штабе, так и среди игроков. Отсюда такой результат.

Безусловно, в этом году Голдобин — лидер "Спартака". Но это случилось не только благодаря его личным качествам, но и партнерству в тройке, в команде, доверию тренерского штаба. Есть много факторов, которые позволили выйти Николаю на лидирующие позиции.

Мне кажется, не стоит смотреть на игровое время Ковальчука и набранные им очки. Он не играл 2 года и решил продолжить свою хоккейную карьеру. У Ильи огромная мотивация, желание выходить на лед. Плюс колоссальный опыт на международном и клубном уровнях. Ковальчук в составе "красно-белых" готов выполнять клубные цели и задачи», — сказал Князев.

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