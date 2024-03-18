Кравец: Ставлю своей команде кол за матч с «Локомотивом»

Михаил Кравец Фото: globallookpress.com
«Какая может быть оценка игры? Счёт сам за себя говорит, проиграли по всем статьям, по моментам, по борьбе, по желанию, по голам, по всему. Оценка одна — кол. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счёт, поддерживали до конца игры и верили в нашу команду.
Как поправить психологию перед следующим матчем? Если ты сильный человек, хоккеист и играешь в "Авангарде", то ты должен сам свою голову поправить и понять, что тебя сегодня опустили ниже канализации, и что нужно выходить и доказывать», — цитирует Кравца «Чемпионат».
После двух матчей «Локомотив» ведет в серии со счетом 2:0.