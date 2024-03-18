Кравец: Ставлю своей команде кол за матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал разгромное поражение своего клуба в матче с ярославским «Локомотивом» (0:7) во второй игре четвертьфинала Кубка Гагарина.

«Какая может быть оценка игры? Счёт сам за себя говорит, проиграли по всем статьям, по моментам, по борьбе, по желанию, по голам, по всему. Оценка одна — кол. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счёт, поддерживали до конца игры и верили в нашу команду.

Как поправить психологию перед следующим матчем? Если ты сильный человек, хоккеист и играешь в "Авангарде", то ты должен сам свою голову поправить и понять, что тебя сегодня опустили ниже канализации, и что нужно выходить и доказывать», — цитирует Кравца «Чемпионат».

После двух матчей «Локомотив» ведет в серии со счетом 2:0.