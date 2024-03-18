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    Кравец: Ставлю своей команде кол за матч с «Локомотивом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение своего клуба в матче с ярославским «Локомотивом» (0:7) во второй игре четвертьфинала Кубка Гагарина.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Какая может быть оценка игры? Счёт сам за себя говорит, проиграли по всем статьям, по моментам, по борьбе, по желанию, по голам, по всему. Оценка одна — кол. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счёт, поддерживали до конца игры и верили в нашу команду.

    Как поправить психологию перед следующим матчем? Если ты сильный человек, хоккеист и играешь в "Авангарде", то ты должен сам свою голову поправить и понять, что тебя сегодня опустили ниже канализации, и что нужно выходить и доказывать», — цитирует Кравца «Чемпионат».

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