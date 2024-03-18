«Авангард» — «Локомотив»: счет матча 0:7, обзор голов

на чужой площадке одолел(7:0) во 2-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

В составе «железнодорожников» дублем отметился Степан Никулин, а по шайбе забросили Максим Берёзкин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев в большинстве, Мартин Гернат также реализовал численное преимущество и Александр Полунин.

КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч. «Авангард» — «Локомотив» 0:7 (0:1, 0:4, 0:2). Голы: Березкин — 2 (Каюмов), 15:35 — 0:1. Никулин — 1, 31:29 — 0:2. Никулин — 2 (Сергеев), 35:07 — 0:3. Тесанов — 1 (Красковский, Полунин), 36:50 — 0:4. Сергеев — 1 (бол. Березкин, Каюмов), 39:35 — 0:5. Гернат — 1 (бол. Сергеев, Каюмов), 52:35 — 0:6. Полунин — 2 (мен., ПВ. Красковский, Гернат), 59:32 — 0:7Вратари: Хомченко 00:00 — 35:07 (Проскуряков 35:07 — 60:00) — ИсаевБроски: 17 (5+4+8) — 23 (5+10+8)Штраф: 10 — 8Счет в серии: 0 — 2

После этого матча «Локомотив» повел в серии с «Авангардом» со счетом 2:0. Следующий поединок состоится 20-го марта в Ярославле.