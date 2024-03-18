ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тай ТуивасаТуиваса проиграл Тыбуре, Сент-Прю удивил в бою Нзечукву. Обзор карда UFC Vegas 88
  • 18:59
    • «Локомотив» разгромил «Авангард» в матче второго раунда плей-офф КХЛ
  • 17:26
    • АПЛ сняла с «Ноттингем Форест» четыре очка за нарушение финансовых правил
  • 16:39
    • Стало известно, кто может возглавить «Ювентус» в случае отставки Аллегри
  • 15:44
    • Защитник «Спартака» вызван в сборную Сербии на матч с Россией
    Все новости спорта

    «Локомотив» разгромил «Авангард» в матче второго раунда плей-офф КХЛ

    «Авангард» — «Локомотив»: счет матча 0:7, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    «Локомотив» на чужой площадке одолел «Авангард» (7:0) во 2-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

    «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»

    В составе «железнодорожников» дублем отметился Степан Никулин, а по шайбе забросили Максим Берёзкин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев в большинстве, Мартин Гернат также реализовал численное преимущество и Александр Полунин.

    КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч.
    «Авангард» — «Локомотив» 0:7 (0:1, 0:4, 0:2).
    Голы: Березкин — 2 (Каюмов), 15:35 — 0:1. Никулин — 1, 31:29 — 0:2. Никулин — 2 (Сергеев), 35:07 — 0:3. Тесанов — 1 (Красковский, Полунин), 36:50 — 0:4. Сергеев — 1 (бол. Березкин, Каюмов), 39:35 — 0:5. Гернат — 1 (бол. Сергеев, Каюмов), 52:35 — 0:6. Полунин — 2 (мен., ПВ. Красковский, Гернат), 59:32 — 0:7Вратари: Хомченко 00:00 — 35:07 (Проскуряков 35:07 — 60:00) — ИсаевБроски: 17 (5+4+8) — 23 (5+10+8)Штраф: 10 — 8Счет в серии: 0 — 2

    После этого матча «Локомотив» повел в серии с «Авангардом» со счетом 2:0. Следующий поединок состоится 20-го марта в Ярославле.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» проведет еще один результативный матч?
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Будет ли первая ничья в противостоянии этих команд?
  • «КАМАЗ» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • СКА успешно перезапустит домашний этап серии
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Юта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шнайдер — Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие