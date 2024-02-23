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    Кудашов: Игра получилась хорошей по счету, а по содержанию — немного нервной и не всегда правильной

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Северсталь
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче против «Северстали» (3:2).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Всех с победой, мужчин — с наступающим праздником. Игра сегодня у нас получилась хорошей по счёту, а по содержанию — немного нервной и не всегда правильной. Но тем не менее добились, чего хотели.

    Большинство в целом оставляло желать много лучшего? "Северсталь" играла здорово и нестандартно. Но мы ждали этого и плохо исполнили то, о чём мы договаривались. Они не садятся глубоко назад в меньшинстве? Говорили об этом и всё разбирали, и они нас знают, и мы их знаем. Вопрос в другом — кто как за один день успеет перестроиться, потому что не всегда это получается.

    Римашевский в первой бригаде большинства должен стать заменой Пакетту или быть Римашевским? Что касается должностных инструкций, то, когда такая оборона, то там многое размывается, потому что всё нестандартно и вообще меняется. Но у каждого на каждой позиции, как вы правильно сказали, есть должностные инструкции и есть то, чем каждый должен заниматься. Римашевский — он и есть Римашевский, и он никуда не девается. На этой позиции есть определённые функции, которые надо выполнять», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Динамо» лидирует в Западной конференции с 94 очками. «Северсталь» (80) — шестая.

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