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    Вашингтон — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.02.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вашингтон — Нью-Джерси

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Вашингтон и Нью-Джерси начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 21.02.2024.

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    Последний матч: «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Нью-Джерси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Нью-Джерси.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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