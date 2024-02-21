ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне ЛЧ. Тактический поединок в Милане, перестрелка в Эйндховене, битва за выживание в Барселоне Матис Тель может перейти в «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 13— 19 февраля Янник СиннерСвентек повторила рекорд Серены, Синнер поднялся в топ-3, а у Алькараса очередной провал
  • 00:59
    • «Атлетик» обыграл «Жирону» в результативном матче
  • 23:54
    • Президент «Наполи» подтвердил назначение Кальцона на пост главного тренера
    Все новости спорта

    «Нью-Джерси» более явный претендент на победу?

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 2.05), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 21 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2024 года

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: «Вашингтон» располагается на 11 месте в своей конференции, а в последних матчах совсем плоха комбинационная игра.

    Последние матчи: После неожиданной победы над «Бостоном» столичный куб снова проиграла два матча, но в последней игре против «Монреаля» (4:3) подопечным Карбери удалось одержать сложную победу.

    Травмированные игроки: На данный момент тренерский штаб «Кэпиталз» не может рассчитывать на Бэкстрёма, Кузнецова и Фехервари.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против куда более мотивированного «Нью-Джерси» шансов у хозяев льда минимальное количество.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: «Нью-Джерси» прилагает какие-то неимоверные усилия, чтобы забраться в верхнюю восьмерку восточной конференции, но пока что сместить «Детройт» с последней проходной позиции не удается.

    Последние матчи: Нужно отдать должное Раффу и его тренерскому штабу, которые смогли за четыре последних матчах выиграть три раза, учитывая, что половина защиты продолжает оставаться травмированной.

    Травмированные игроки: На данный момент времени «дьяволы» не могут рассчитывать на Ванечека, Зигенталера, Маклеода, Фута и Хэмилтона.

    Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» гости даже с такими проблемами с составом выглядят фаворитами.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» дома проиграл три последних поединка

    • «Нью-Джерси» выиграл три последних матча на территории «Вашингтона»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.13, на ничью — 4.80, на гостей — 2.05.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: У «Нью-Джерси» куда больше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.58.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Тампа — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кудерметова — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Калинская — Букша
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Векич — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сибирь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» более явный претендент на победу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры