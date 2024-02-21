В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: «Вашингтон» располагается на 11 месте в своей конференции, а в последних матчах совсем плоха комбинационная игра.

Последние матчи: После неожиданной победы над «Бостоном» столичный куб снова проиграла два матча, но в последней игре против «Монреаля» (4:3) подопечным Карбери удалось одержать сложную победу.

Травмированные игроки: На данный момент тренерский штаб «Кэпиталз» не может рассчитывать на Бэкстрёма, Кузнецова и Фехервари.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против куда более мотивированного «Нью-Джерси» шансов у хозяев льда минимальное количество.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: «Нью-Джерси» прилагает какие-то неимоверные усилия, чтобы забраться в верхнюю восьмерку восточной конференции, но пока что сместить «Детройт» с последней проходной позиции не удается.

Последние матчи: Нужно отдать должное Раффу и его тренерскому штабу, которые смогли за четыре последних матчах выиграть три раза, учитывая, что половина защиты продолжает оставаться травмированной.

Травмированные игроки: На данный момент времени «дьяволы» не могут рассчитывать на Ванечека, Зигенталера, Маклеода, Фута и Хэмилтона.

Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» гости даже с такими проблемами с составом выглядят фаворитами.

Статистика для ставок

«Вашингтон» дома проиграл три последних поединка

«Нью-Джерси» выиграл три последних матча на территории «Вашингтона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.13, на ничью — 4.80, на гостей — 2.05.

Прогноз: У «Нью-Джерси» куда больше шансов победить.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.58.