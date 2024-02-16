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    «Амур» выиграл шестой матч подряд, переиграв «Барыс»

    «Амур» — «Барыс»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» дома обыграл «Барыс» со счетом 4:1.

    «Амур»
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    «Амур»

    На голы Станислава Бочарова, Дмитрия Шевченко, Кирилла Слепца и Алекса Бродхерста гости смогли ответить лишь заброшенной шайбой Евгения Рымарева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Бочаров — 14 (Барулин, Коршков), 0:09 — 1:0. Шевченко — 15 (Коршков, Бочаров), 5:35 — 2:0. Слепец — 5 (мен., Кулик, Бобков), 16:56 — 3:0. Бродхерст — 4 (Капустин, Дрозг), 27:42 — 4:0. Рымарев — 6 (Старченко), 48:42 — 4:1Вратари: Бобков — Паскуале (Шутов, 16:56)Штраф: 4 — 2Броски: 41 (16+13+12) — 25 (7+13+5)

    «Амур», набрав 68 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (48 пунктов) — последний.

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