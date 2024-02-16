«Амур» — «Барыс»: счет матча 4:1, обзор голов

На голы Станислава Бочарова, Дмитрия Шевченко, Кирилла Слепца и Алекса Бродхерста гости смогли ответить лишь заброшенной шайбой Евгения Рымарева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Голы: Бочаров — 14 (Барулин, Коршков), 0:09 — 1:0. Шевченко — 15 (Коршков, Бочаров), 5:35 — 2:0. Слепец — 5 (мен., Кулик, Бобков), 16:56 — 3:0. Бродхерст — 4 (Капустин, Дрозг), 27:42 — 4:0. Рымарев — 6 (Старченко), 48:42 — 4:1Вратари: Бобков — Паскуале (Шутов, 16:56)Штраф: 4 — 2Броски: 41 (16+13+12) — 25 (7+13+5)
«Амур», набрав 68 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (48 пунктов) — последний.