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    Нью-Джерси — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.02.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Джерси — Сиэтл

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Нью-Джерси и Сиэтл начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 13.02.2024.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Нью-Джерси» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сиэтл»).

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