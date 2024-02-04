ПерерывМанчестер Юнайтед — Вест ХэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Онлайн
  • 15:42
    • Подпишись на Livesport в соцсетях и выиграй 10000 рублей
  • 16:23
    • «Челси» и «Вулверхэмптон» опубликовали стартовые составы на матч АПЛ
  • 16:17
    • Рашфорд — в стартовом составе «МЮ» на матч АПЛ с «Вест Хэмом»
  • 17:13
    • «Монако» сыграл вничью с «Гавром» в матче Лиги 1
  • 16:59
    • «Салават Юлаев» не смог отыграться с 0:4 в матче со СКА
    Все новости спорта

    Дубль Локхарта помог «Куньлуню» обыграть «Витязь» в матче КХЛ

    «Витязь» — «Куньлунь»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Витязь
    «Куньлунь» одолел «Витязь» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Куньлунь»

    В составе «драконов» дублем отметился Люк Локхарт, а по голу записали на свой счет Тайлер Граовац в большинстве и Тайлер Вон.

    У «Витязя» 2 шайбы забросили Скотт Уилсон и Игорь Угольников.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Витязь» — «Куньлунь» 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).
    Голы: Уилсон — 16 (Барак), 10:20 — 1:0. Локхарт — 15 (Броссо, Челиос), 13:07 — 1:1. Локхарт — 16 (Вон, Броссо), 22:35 — 1:2. Угольников — 4 (Козлов, Галузин), 23:39 — 2:2. Граовац — 9 (бол. Смит, Меркли), 28:59 — 2:3. Вон — 6 (ПВ.), 59:57 — 2:4Вратари: Чечелев — ДжурасикБроски: 42 (16+17+9) — 26 (5+14+7)Штраф: 10 — 12

    После этого матча «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада с 49-ю очками в активе. «Витязь» — на последней 11-й позиции (43 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Аллегри любит играть против серьезных соперников
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» взять реванш у «Вест Хэма»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие