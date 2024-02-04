«Витязь» — «Куньлунь»: счет матча 2:4, обзор голов

одолел(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «драконов» дублем отметился Люк Локхарт, а по голу записали на свой счет Тайлер Граовац в большинстве и Тайлер Вон.

У «Витязя» 2 шайбы забросили Скотт Уилсон и Игорь Угольников.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Витязь» — «Куньлунь» 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Голы: Уилсон — 16 (Барак), 10:20 — 1:0. Локхарт — 15 (Броссо, Челиос), 13:07 — 1:1. Локхарт — 16 (Вон, Броссо), 22:35 — 1:2. Угольников — 4 (Козлов, Галузин), 23:39 — 2:2. Граовац — 9 (бол. Смит, Меркли), 28:59 — 2:3. Вон — 6 (ПВ.), 59:57 — 2:4Вратари: Чечелев — ДжурасикБроски: 42 (16+17+9) — 26 (5+14+7)Штраф: 10 — 12

После этого матча «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада с 49-ю очками в активе. «Витязь» — на последней 11-й позиции (43 балла).