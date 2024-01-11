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    ЦСКА потерпел дома поражение от московского «Динамо»

    ЦСКА — «Динамо» Москва: счет матча 2:4, обзор голов

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    ЦСКА на своем льду потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Егор Римашевский
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    Егор Римашевский

    «Бело-голубые» вышли вперед уже на шестой минуте после точного броска 18-летнего Егора Римашевского.

    Спустя 9 минут Никита Гусев реализовал большинство и увеличил преимущество до двух шайб.

    В начале второго периода Иван Муранов забил третью шайбу за «Динамо».

    ЦСКА смог ответить сначала точным выстрелом канадского защитника Колби Уильямса в середине второй 20-минутки, а уже на исходе основного времени отличился Антон Слепышев.

    Точку же в матче с финальным свистком поставил канадский форвард «Динамо» Седрик Пакетт, забросивший в пустые ворота.

    ЦСКА отправится в гости к «Автомобилисту» в следующем туре. «Динамо» сыграет дома с «Торпедо».

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