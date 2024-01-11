ЦСКА — «Динамо» Москва: счет матча 2:4, обзор голов

на своем льду потерпел поражение от московскогосо счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Бело-голубые» вышли вперед уже на шестой минуте после точного броска 18-летнего Егора Римашевского.

Спустя 9 минут Никита Гусев реализовал большинство и увеличил преимущество до двух шайб.

В начале второго периода Иван Муранов забил третью шайбу за «Динамо».

ЦСКА смог ответить сначала точным выстрелом канадского защитника Колби Уильямса в середине второй 20-минутки, а уже на исходе основного времени отличился Антон Слепышев.

Точку же в матче с финальным свистком поставил канадский форвард «Динамо» Седрик Пакетт, забросивший в пустые ворота.

ЦСКА отправится в гости к «Автомобилисту» в следующем туре. «Динамо» сыграет дома с «Торпедо».