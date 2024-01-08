Лидер «Торонто» Нюландер подписал новый 8-летний контракт

Официальный сайт клуба НХЛсообщил о договоренности по продлению контракта со своим звездным нападающим

27-летний швед согласился продлить соглашение еще на восемь лет. Его годовая зарплата по новому договору составит $ 11,5 млн в год ($ 92 млн за весь контракт).

В текущем сезоне Вильям Нюландер сыграл 37 матчей за «кленовых листьев», набрал 54 (21+33) очка, имеет показатель полезности «+5». Всего за всю свою карьеру в НХЛ у него 558 матчей и 484 (198+286) очков.

Напомним, что в «Торонто» уже есть несколько высокооплачиваемых хоккеистов. Это Остон Мэттьюс ($ 11,6 млн в год), Джон Таварес ($ 11 млн в год) и Митчелл Марнер ($ 10,9 млн в год).