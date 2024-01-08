ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальНадаль вернулся и сразу сломался, Рыбакина разнесла Соболенко, немцы выиграли United Cup, а Рублев покорил Гонконг
  • 19:48
    • Умер Франц Беккенбауэр
  • 21:43
    • «Реал» сыграет с «Атлетико», «Осасуна» примет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании
  • 16:37
    • «Белогорье» уступило в Красноярске, «Локомотив» остался лидером Суперлиги
  • 22:00
    • Семин высказался о смерти Франца Беккенбауэра
  • 21:14
    • Мостовой может возглавить «Енисей»
    Все новости спорта

    Лидер «Торонто» Нюландер подписал новый 8-летний контракт

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс
    Официальный сайт клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» сообщил о договоренности по продлению контракта со своим звездным нападающим Вильямом Нюландером.

    Вильям Нюландер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильям Нюландер

    27-летний швед согласился продлить соглашение еще на восемь лет. Его годовая зарплата по новому договору составит $ 11,5 млн в год ($ 92 млн за весь контракт).

    В текущем сезоне Вильям Нюландер сыграл 37 матчей за «кленовых листьев», набрал 54 (21+33) очка, имеет показатель полезности «+5». Всего за всю свою карьеру в НХЛ у него 558 матчей и 484 (198+286) очков.

  • Какая из худших команд НХЛ могла бы пройти путь от аутсайдера к чемпиону, как это в свое время сделал «Сент-Луис»?
  • В 2024-м «Блюз» отпразднуют годовщину их безумного чемпионства
  • Вчера

    • Напомним, что в «Торонто» уже есть несколько высокооплачиваемых хоккеистов. Это Остон Мэттьюс ($ 11,6 млн в год), Джон Таварес ($ 11 млн в год) и Митчелл Марнер ($ 10,9 млн в год).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграть «Уиган»?
  • «Уиган» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Способен ли «Барыс» на сенсацию в Казани?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Ждем много голов
  • «Мидлсбро» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.61
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уиган — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эшторил — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маккейб — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лью — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  4.00
  • Экспресс дня 9 января
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Крюгер — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие