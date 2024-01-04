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    Вашингтон — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.01.2024 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вашингтон — Нью-Джерси

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Вашингтон и Нью-Джерси начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 04.01.2024.

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    Последний матч: «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Нью-Джерси»).

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