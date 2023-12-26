«Торпедо» — «Спартак»: счет матча 2:1 бул, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородскоена своем льду победило московскийв серии буллитов. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Илья Ковальчук Фото: spartak.ru

В первом периоде были заброшены единственные две шайбы в матче.

На 9-й минуте счет открыл защитник «Торпедо» Михаил Орлов. Голевые передачи на счету Сергея Гончарука и Василия Атанасова.

На 17-й минуте Илья Ковальчук смог восстановить статус-кво. Легенда российского хоккея забивает второй матч кряду после возобновления карьеры. Ассистировал Ковальчуку в этом моменте Андрей Локтионов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Орлов — 6 (Гончарук, Атанасов), 8:04 — 1:0. Ковальчук — 2 (Локтионов), 16:37 — 1:1Вратари: Кульбаков — НиколаевБроски: 29 (10+11+7+1) — 32 (11+6+12+3)Штраф: 8 — 10

В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Локомотивом» дома, а «Спартак» отправится в Минск к местному «Динамо».