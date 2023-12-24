«Лада» — «Автомобилист»: счет матча 1:5, обзор голов

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    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Автомобилист
    Матч регулярного чемпионата КХЛ между тольяттинской «Ладой» и «Автомобилистом» подошел к концу. Победу в нем со счетом 5:1 одержали хоккеисты из Екатеринбурга.

    Автор дубля Сергей Широков
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    Автор дубля Сергей Широков

    Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Сергей Широков, также забивали Анатолий Голышев, Ник Эберт, Андрей Обидин.

    Единственная шайба за «Ладу» на счету Максима Березина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
    Голы: Широков — 6 (бол., Да Коста, Мэйсек), 9:15 — 0:1. Голышев — 7 (Макеев, Зборовский), 27:51 — 0:2. М. Березин — 1 (Шумаков), 37:52 — 1:2. Широков — 7 (бол., Эберт, Да Коста), 41:19 — 1:3. Эберт — 4 (бол., Волк, Да Коста), 55:49 — 1:4. Обидин — 7 (Бывальцев), 59:48 — 1:5Вратари: Подъяпольский — АликинБроски: 17 (4+9+4) — 32 (10+12+10)Штраф: 10 — 4

    «Лада» идет четвертой на «Востоке» с 53 очками. «Автомобилист» (51) — шестой.

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