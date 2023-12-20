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    Сан-Хосе — Лос-Анджелес: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.12.2023 в 06:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сан-Хосе — Лос-Анджелес

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Лос-Анджелес начнут матч в 06:30 в регулярном сезоне НХЛ, 20.12.2023.

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    Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Лос-Анджелес»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Лос-Анджелес.

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