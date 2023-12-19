«Лада» — «Сибирь»: счет матча 1:2, обзор голов

На гол Остапа Сафина гости ответили точными бросками Максима Сушко и Георгия Белоусова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Сафин — 11 (Кугрышев, Джозефс), 22:08 — 1:0. Сушко — 2 (Белоусов, Бутузов), 25:26 — 1:1. Белоусов — 4 (Бек), 60:27 — 1:2Вратари: Подъяпольский — КрасоткинШтраф: 8 — 4Броски: 15 (6+5+4+0) — 24 (8+6+9+1)
«Сибирь» набрала 45 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 51 очком — на четвертой строчке таблицы «Востока».